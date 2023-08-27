Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО России уничтожила два беспилотника Украины самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", – указано в сообщении.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО.

До этого силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Бабынинским районом Калужской области. Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты региона БПЛА самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 26 августа, Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе был сбит беспилотник.

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области