Росздравнадзор проверит причины пожара в больнице Ярославля, где погибли пациенты

Фото: ТАСС/МЧС России

Росздравнадзор организовал проверку в связи с пожаром в больнице в Ярославле, в результате которого погибли пациенты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области проверит причины инцидента в красной зоне больницы в Ярославле, где, по предварительным данным, от возгорания пострадали пациенты", – говорится в сообщении.

27 вечером СМИ сообщили, что в реанимационном отделении больницы в Ярославле произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека, находившихся на искусственной вентиляции легких. По данным экстренных служб, причиной смерти пациентов стало отключение системы ИВЛ из-за возгорания.