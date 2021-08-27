В английском курортном городе произошел взрыв

14:33
Фото: twitter.com/OFFICIALWMAS
В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар, сообщает Daily Express.
Причины возгорания не известны. Однако отмечается, что оно произошло в промышленной зоне. Один из очевидцев утверждает, что пожар начался в районе Тачбрук-роуд.
Пользователи соцсетей сообщают, что перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма, были слышны взрывы.
my hometown rn - everyone in the leamington area plz stay safe <3 (not my video) pic.twitter.com/DZZOOVY84Z— beth (@BethanLouise_XO) August 27, 2021
Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призывает жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.
#fire #leamington pic.twitter.com/RcTH6D2WSV— Tricia pearson (@Triciapearson) August 27, 2021
Полиция эвакуирует жителей, находящихся в непосредственной близости от места происшествия.
Накануне в Казахстане произошел взрыв на территории воинской части в городе Тараз. Его причиной стало возгорание возле одного из армейских складов.
По данным официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на складе хранилось более 500 тонн тротила. В результате взрыва пострадали порядка 90 человек.
На складе боеприпасов в Казахстане, где были взрывы, хранилось более 500 т тротила
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