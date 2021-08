В английском курортном городе произошел взрыв

В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар, сообщает Daily Express.

Причины возгорания не известны. Однако отмечается, что оно произошло в промышленной зоне. Один из очевидцев утверждает, что пожар начался в районе Тачбрук-роуд.

Пользователи соцсетей сообщают, что перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма, были слышны взрывы.

my hometown rn - everyone in the leamington area plz stay safe <3 (not my video) pic.twitter.com/DZZOOVY84Z