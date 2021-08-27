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В мире

14:33

В английском курортном городе произошел взрыв

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/OFFICIALWMAS

В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар, сообщает Daily Express.

Причины возгорания не известны. Однако отмечается, что оно произошло в промышленной зоне. Один из очевидцев утверждает, что пожар начался в районе Тачбрук-роуд.

Пользователи соцсетей сообщают, что перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма, были слышны взрывы.


Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призывает жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.


Полиция эвакуирует жителей, находящихся в непосредственной близости от места происшествия.

Накануне в Казахстане произошел взрыв на территории воинской части в городе Тараз. Его причиной стало возгорание возле одного из армейских складов.

По данным официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на складе хранилось более 500 тонн тротила. В результате взрыва пострадали порядка 90 человек.

На складе боеприпасов в Казахстане, где были взрывы, хранилось более 500 т тротила

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