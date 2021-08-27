В Москве мошенники украли у учительницы 15 млн рублей

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В Москве телефонные мошенники вынудили учительницу школы перевести на их счета свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Телефонные мошенники позвонили учительнице школы со словами, что якобы с ее счетов пытаются украсть деньги, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Следом позвонил "сотрудник Центробанка", обещавший помочь", – говорится в сообщении.

Как уточняется, женщина за месяц перевела злоумышленникам 15,2 миллиона рублей.

По факту произошедшего полицейские начали доследственную проверку.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали мошенников, укравших 23 миллиона рублей с банковского счета 82-летней дочери легендарного советского летчика Валерия Чкалова. По информации полиции, подозреваемые звонили женщине в течение двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка.