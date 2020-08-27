В Крыму перевернулся внедорожник с туристами

Фото: mchs.rk.gov.ru

Прогулочный внедорожник перевернулся на юго-востоке Крыма, сообщает РИА Новости. В автомобиле находились семь человек, в том числе 10-летний ребенок.

ЧП произошло на восточном склоне мыса Меганом. Водитель автомобиля УАЗ-469 не справился с управлением, в результате машина съехала с дороги и опрокинулась. Автомобиль несколько раз перевернулся и ударился о дерево, которое и остановило дальнейшее падение вниз с горы.

Спасатели оказали психологическую помощь пострадавшим, после чего доставили их к автомобилю скорой помощи. Двоих человек госпитализировали, а остальным оказали помощь на месте – они получили ушибы, ссадины и порезы.

Накануне в Черноземельском районе Калмыкии столкнулись автобус и "КамАЗ". В результате аварии три человека погибли, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

