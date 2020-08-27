В Сочи задержали водителя, оскорбившего полицейского и повредившего автомобиль

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В Сочи задержали водителя, который оскорблял сотрудников полиции и повредил патрульный автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором мужчина оскорбляет сотрудника полиции, ругается матом и пинает патрульную машину. В полиции пояснили, что 7 августа водитель Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться.

В отношении мужчины собраны материалы по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", "Оскорбление представителя власти" и "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Все материалы переданы в надзорные органы для принятия решения.

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