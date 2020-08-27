В Сочи задержали водителя, оскорбившего полицейского и повредившего автомобиль

14:40
Фото: телеграм-канал Baza
В Сочи задержали водителя, который оскорблял сотрудников полиции и повредил патрульный автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором мужчина оскорбляет сотрудника полиции, ругается матом и пинает патрульную машину. В полиции пояснили, что 7 августа водитель Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться.
В отношении мужчины собраны материалы по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", "Оскорбление представителя власти" и "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
Все материалы переданы в надзорные органы для принятия решения.
Ранее пьяную пассажирку с детьми сняли с рейса в Шереметьево. Инцидент произошел в терминале D при посадке на рейс во Франкфурт-на-Майне. Женщину доставили в полицейский участок в аэропорту.
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