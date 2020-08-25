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Работники пляжа и мужчина с собакой подрались в Сочи. Об этом РИА Новости рассказал представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

До этого в Сети появился ролик, где несколько мужчин на сочинском пляже набросились на молодого человека с псом. Неизвестные нападали на него и избили. Конфликтующих пытались разнять отдыхающие.

По словам девушки, снявшей видео, сотрудники пляжа били мужчину из-за животного.

"В ходе проверки было установлено, что обе стороны друг к другу претензий не имеют", – добавил представитель полицейского главка.

Ранее в московском супермаркете сотрудник без маски устроил драку с покупателем. На кадрах рабочий выставляет продукцию на прилавки. Маска у него сдвинута на подбородок.