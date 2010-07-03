В ТиНАО двое полицейских фиктивно прописали более 64 тысяч мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве перед судом предстанут двое бывших полицейских с шестью сообщниками. Их обвиняют в получении взятки и организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

Расследование по уголовному делу завершено. Фигурантам дела предъявили обвинения в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, получении и даче взяток в особо крупном размере, организации незаконной миграции, легализации денежных средств и покушении на незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Один из соучастников признал вину и пошел на сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство и в ближайшее время будет рассмотрено в особом порядке. В отдельное производство выделены и уголовные дела в отношении неустановленных соучастников преступления.

По версии следствия, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое полицейских, занимающихся миграционным учетом в УВД по ТиНАО, вместе с родственницей получили взятки на общую сумму более 44 миллионов рублей. За это они организовали незаконную постановку на миграционный учет.

В общей сложности полицейские фиктивно поставили на учет более 64 тысяч иностранных граждан.

Ранее ФСБ впервые за 20 лет назвала число приехавших на заработки в Россию иностранцев. С начала 2019 года прибыли 15 миллионов человек. Из них на заработки – 2,4 миллиона.