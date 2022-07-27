Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Якутии

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Три ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в городе Олекминск в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС

Отмечается, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горели две комнаты и кровля жилого дома. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 100 квадратных метров.

В МЧС добавили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйске в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.