Три человека пострадали после нападения в фан-зоне на Евро-2024

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Три человека пострадали в результате нападения в фан-зоне немецкого Штутгарта во время проведения Евро-2024. Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции.

По информации правоохранителей, нападение произошло вечером 26 июня. Нападавшего задержали, предположительно, он использовал нож.

Гражданство раненых, а также задержанного пока не разглашается. Собеседник агентства уточнил, что ведется расследование мотивов злоумышленника. На вопрос об усилении мер безопасности он ответил, что "меры безопасности уже очень серьезные", добавив, что полиция будет внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом реагировать.

Ранее СМИ писали, что четыре человека погибли в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс в американском штате Арканзас. Еще девять человек пострадали, среди них – двое полицейских. Сам нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.