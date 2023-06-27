Уголовное дело возбудили по факту ДТП на трассе в Самарской области

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Уголовное дело возбудили после ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

В результате аварии погибли шесть человек, еще восемь пострадали. По предварительным данным, все они являются гражданами Узбекистана и Киргизии.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По предварительным данным, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу. Он погиб.

Полиция установила личности почти всех пострадавших, за исключением одного, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Там столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.