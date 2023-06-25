Автомобиль перевернулся в результате ДТП на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице 50 лет Октября, одна из машин перевернулась. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На улице 50 лет Октября (в районе дома 5) столкнулось два автомобиля, один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Движение в районе аварии затруднено. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что два грузовых автомобиля столкнулись на 19-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Водителей попросили выбирать альтернативные пути объезда. Данные о пострадавших уточняются.

"Московский патруль": уголовное дело возбудили после смертельного ДТП со скутером