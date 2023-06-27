Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области

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Шесть человек погибли и восемь пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует: 27 июня 2023 примерно в 01-30 час. на 110 км а/д А-300 произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", – указано в сообщении.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают срочные службы, госавтоинспекторы обеспечивают проезд автотранспорта и опрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении автобуса, который вез группу рабочих, с грузовиком на шестом километре автодороги А-108 в Московской области. Они получили телесные повреждения небольшой степени тяжести.

