Таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" в центре Москвы

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Нелегальный таксист напал с ножом на представителя "Организатора перевозок" в центре столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел около станции столичной подземки "Царицыно". Представитель "Организатора перевозок" проводил рейд по борьбе с нелегальными таксистами, в рамках которого сел в автомобиль до Белорусского вокзала.

В районе улицы 1-й Тверской-Ямской, 23/1, мужчина остановил машину и начал угрожать физической расправой, после чего напал на работника компании с ножом.

На место ЧП прибыли полицейские. Работнику была оказана медпомощь, в настоящее время он чувствует себя удовлетворительно.

В "Организаторе перевозок" уточнили, что нелегальные таксисты обычно не соблюдают режим сна и отдыха, не проходят диспансеризации, ездят без водительского удостоверения и могут иметь при себе оружие.

"24/7 мониторинг инспекторов "Организатора перевозок" и регулярное проведение подобных рейдов позволяют устранять нелегальных перевозчиков на многих ТПУ столицы и обеспечивать тем самым безопасные поездки пассажирам, ликвидируя опасные преступные инциденты", – отмечается в сообщении.

Ранее мужчина напал с ножом на прохожего на северо-западе Москвы. Происшествие случилось рядом с Карамышевской набережной. По предварительным данным, мужчины вели асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляли спиртным.

По данному факту уголовное дело возбудил Следственный комитет РФ.