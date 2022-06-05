В Москве задержали подозреваемую в нападении с ножом на мужчину

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Московские полицейские задержали подозреваемую в нападении с ножом на мужчину в квартире в Отрадном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 3 июня на улице Бестужевых. Приехав на сообщение о бытовом конфликте правоохранители обнаружили в квартире мужчину 1991 года рождения с колото-резаным ранением груди. Его госпитализировали. Днем позже в той же квартире была задержана женщина 1981 года рождения, которую полицейские изобличили в совершении преступления.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в центре Москвы нетрезвый мужчина откусил своему знакомому часть уха в ходе конфликта. Пострадавшего доставили в больницу. А полиция начала проверку по факту нападения.

