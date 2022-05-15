Мужчина напал с ножом на свою собаку в Подмосковье

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В городском округе Воскресенск задержали мужчину, который убил свою собаку. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ Росгвардии сообщает Агентство "Москва".

Информация о происшествии поступила накануне вечером. Уточняется, что 21-летний местный житель пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и нанес своей собаке несколько ударов ножом. От полученных ран животное скончалось.

Также известно, что ранее мужчина был судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в городе Полесске Калининградской области возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении мужчины, который убил деревянной битой соседскую собаку породы хаски.

По данным правоохранителей, животное забежало на чужую территорию и напало на скот. Хозяйка пса обратилась в дежурную часть отделения полиции с заявлением. Специалисты изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть питомца наступила мгновенно из-за сильного удара по голове.