Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2017, 11:51

Город

Убившую собаку нетрезвую женщину задержали в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Женщину, убившую собаку в центре столицы, задержали правоохранители, передает Агентство "Москва".

В полицию обратился очевидец – он рассказал, что из окна дома № 2 по Ленинскому проспекту женщина выбросила собаку. От полученных при падении травм животное скончалось.

Позднее выяснилось, что проживающая в доме женщина в присутствии сына стала умышленно избивать собаку и даже пыталась зарезать ее ножом. В результате она схватила животное за ошейник и перебросила через балкон.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде.

Ленинский проспект задержание чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика