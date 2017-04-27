Убившую собаку нетрезвую женщину задержали в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Женщину, убившую собаку в центре столицы, задержали правоохранители, передает Агентство "Москва".

В полицию обратился очевидец – он рассказал, что из окна дома № 2 по Ленинскому проспекту женщина выбросила собаку. От полученных при падении травм животное скончалось.

Позднее выяснилось, что проживающая в доме женщина в присутствии сына стала умышленно избивать собаку и даже пыталась зарезать ее ножом. В результате она схватила животное за ошейник и перебросила через балкон.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде.