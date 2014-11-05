Мужчина попытался зарезать дворового пса за испорченный салон машины

Мужчина попытался перерезать горло псу за испорченный салон машины

Камера видеонаблюдения на одном из домов на Чертановской улице запечатлела момент, когда молодая пара перерезает горло собаки, живущей на парковке. Животное выжило, передает канал "Москва 24".

В темных силуэтах злоумышленников владельцы квартир узнали своих соседей. По словам местных жителей, люди, напавшие на собаку с ножом, живут с ними в одном доме. Пара приманила собаку сосиской, а после расправы спокойно удалилась с места преступления.

Пес никогда не проявлял агрессии, даже местные дети знают, что он не лает и не кусает. Собака жила на парковке семь лет, дольше, чем любой из жильцов новостройки. Сейчас животное находится в одном из подмосковных питомников, но обратно его привозить боятся.

Местные жители уже поговорили с нападавшими, и те даже назвали причину такого зверского поступка. Пара пожаловалась на то, что крысы перегрызли проводку и испортили коврики в их автомобиле Mercedes. Грызунов якобы привлекает еда, которую приносят собаке.

В полиции отметили, что жители должны написать заявление и передать его участковому.

Как отметил зампредседателя президиума Московского общества защиты животных Кирилл Горячев, максимум, что может грозить злоумышленникам – это два года лишения свободы по статье "Жестокое обращение с животными".

Зоозащитники также говорят, что даже заявления в полицию подавать не нужно. Дело надо возбуждать по факту, ведь есть записи видеокамер.

Напомним, ранее блогеры раскритиковали видеоролик с котенком в стиральной машине. Видео опубликовала на своей странице в соцсети жительница Тверской области. На кадрах видно, как котенка кидают в стиральную машину и включают центрифугу. Затем молодые люди потешаются над реакцией несчастного зверька. Издевательство повторяется несколько раз.

Отметим, что законодатели предлагают запретить размещать в Интернете видеоролики, на которых люди издеваются над животными. По их мнению, такие записи можно считать пропагандой насилия. Зоозащитники же, наоборот, уверены, что, лишь привлекая внимание к шокирующим случаям, можно остановить волну агрессии.