Девять человек погибли при обрушении дома в Майами

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Количество погибших при обрушении жилого дома в Майами выросло до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

"За ночь было обнаружено еще четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек", – объявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. На данный момент неизвестна судьба 152 человек.

В районе места происшествия ограничено движение транспорта, работают спасатели. Помощь американским коллегам также оказывает группа специалистов из Израиля.