В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

24 пациента с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общая численность скончавшихся в Москве из-за коронавируса составила 3 738 человек.

"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.

За последние сутки в России зафиксировали 6 852 новых случая коронавирусной инфекции. Общая численность зараженных COVID-19 за все время в РФ составила 627 646 человек. 393 352 пациента излечились после прохождения курса лечения. 9 200 человек стали жертвами коронавируса.

В Москве за прошедшие 24 часа зарегистрировали 750 новых случаев COVID-19. Сообщается, что это самый низкий показатель прироста заболевших коронавирусом с 8 апреля.