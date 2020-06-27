Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух автомобилей произошло в ТиНАО, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что происшествие случилось на пересечении улицы Сосенский Стан и улицы Александры Монаховой. Авария произошла в результате столкновения автомобилей Chevrolet и Hyundai.

"В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Chevrolet и один пассажир Hyundai", – отметили в Госавтоинспекции.

В пресс-службе добавили, что причины происшествия установят в ходе расследования.

Ранее на проспекте Вернадского загорелся легковой автомобиль. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пострадавших в результате инцидента не обнаружили.