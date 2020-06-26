Легковушка загорелась на проспекте Вернадского в Москве

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Легковой автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в районе дома 101, корпуса 3. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожар ликвидировали в 20:23. Сведений о пострадавших не поступало.

В конце мая на Волоколамском шоссе в районе дома 77 загорелся автомобиль "Газель". Из-за данного инцидента от МКАД в сторону центра города было затруднено движение.

До этого машина загорелась на стоянке во дворе дома на юге Москвы.

