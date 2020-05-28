На Волоколамском шоссе образовался затор из-за горящего автомобиля

Фото: скриншот видео телеграм-канала "НА МКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

В Москве на Волоколамском шоссе затруднено движение на участке от МКАД в сторону центра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 77 по Волоколамскому шоссе горит автомобиль "Газель". Из-за этого от МКАД в сторону центра города образовался затор", – говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее машина загорелась на стоянке во дворе дома на юге Москвы. Существовал риск того, что огонь перекинется на соседние авто. По некоторым данным, причиной возгорания мог стать поджог. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.