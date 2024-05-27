Дело арестованного в РФ американца Блэка направили в суд

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении американского солдата Гордона Блэка, которого обвиняют в краже и угрозе убийством во Владивостоке. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчину обвиняют в том, что в мае этого года он, находясь в квартире знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею. Она восприняла это как реальную угрозу своей жизни.

После этого Блэк похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей, которые затем потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где и был задержан впоследствии.

Уголовное дело было направлено в Первомайский районный суд Владивостока, уточнили в надзорном ведомстве.

6 мая официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила, что Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Она уточнила, что армия сообщила о случившемся семье задержанного. По словам Смит, Госдеп США сейчас оказывает военнослужащему консульскую поддержку.

На следующий день Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже до 2 июля.