27 мая, 04:34Происшествия
Дело арестованного в РФ американца Блэка направили в суд
Фото: 123RF/armmypicca
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении американского солдата Гордона Блэка, которого обвиняют в краже и угрозе убийством во Владивостоке. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
Мужчину обвиняют в том, что в мае этого года он, находясь в квартире знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею. Она восприняла это как реальную угрозу своей жизни.
После этого Блэк похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей, которые затем потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где и был задержан впоследствии.
Уголовное дело было направлено в Первомайский районный суд Владивостока, уточнили в надзорном ведомстве.
6 мая официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила, что Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Она уточнила, что армия сообщила о случившемся семье задержанного. По словам Смит, Госдеп США сейчас оказывает военнослужащему консульскую поддержку.
На следующий день Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже до 2 июля.