Женщина и двое детей погибли при пожаре в Магаданской области

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Пожар произошел в городе Сусуман Магаданской области. В результате случившегося погибли три человека, включая двоих детей, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"Огнеборцы проникли в квартиру на втором этаже с помощью автолестницы. Квартира была заполнена густым черным дымом. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены трое пострадавших, которых сотрудники МЧС передали медикам", – уточнили в ведомстве.

Врачи констатировали смерть женщины 1977 года рождения и двух детей 2016 года рождения.

Согласно данным, сотрудников экстренных служб вызвали соседи. Они прибыли на место произошедшего через две минуты. Пожар удалось ликвидировать через 40 минут.

До этого пожар произошел в жилом доме на Никитском бульваре, 12, в центре Москвы. По некоторой информации, очаг возгорания находился на втором этаже здания.

Позже стало известно, что пожар на площади 60 квадратных метров полностью потушили. Уточнялось, что на момент ликвидации огня сведений о пострадавших не поступало.