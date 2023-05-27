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Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ульяновской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с рейсовым автобусом произошла в Чердаклинском районе Ульяновской области. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Русских.
"По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения", – уточнил он.
По словам главы региона, пострадавших доставили в центральную городскую клиническую больницу. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.
"Поручил минздраву региона координировать работу по оказанию всей необходимой помощи. Держу ситуацию на контроле", – отметил Русских.
Ранее шесть человек стали жертвами аварии в Кызылском районе Республики Тыва. ДТП произошло в 22:00 по местному времени (в 18:00 по московскому времени) на 858-м километре автодороги Р-257 в Кызылском районе. По информации регионального управления Госавтоинспекции, участниками аварии стали три транспортных средства.
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