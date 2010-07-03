Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Ставрополе следователи выясняют обстоятельства нападения на журналистов газеты "Родина". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел 27 мая после 11:00. Злоумышленник, напавший на сотрудников редакции газеты "Родина" и членов партии КПРФ в Ставрополе, требовал опубликовать статью о Сталине. Когда мужчине сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора.

Как сказал РИА Новости один из сотрудников газеты Владимир Таций, нападавший был сторонником партии, а работники редакции не подозревали, что он психически нездоров.

Видео: Следственный комитет (СКР)

В результате ЧП госпитализировали главного редактора газеты Николая Бондаренко. Он получил глубокое ранение в области щеки, его прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Также пострадали три сотрудника крайкома КПРФ. Одного из них доставили в больницу, но помощь ему оказали амбулаторно. Двое других по прибытию скорой отказались от медпомощи. Злоумышленник был задержан.

Министр здравоохранения ежечасно докладывает о ситуации, губернатор держит происшествие на личном контроле.

