Найденную в Царицыне змею отправили в центр передержки

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Змею, извлеченную из автомобиля в Царицыне, забрали в Центр передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о неядовитой медянке. В центре ей предоставят необходимый уход и питание.

Ранее спасатели извлекли змею из автомобиля на улице Луганская. В МЧС заявили, что рептилия не представляет угрозы для людей.

В подмосковном Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка. Сотрудники Следственного комитета приступили к доследственной проверке.