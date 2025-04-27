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27 апреля, 11:29

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Telenoche: возгорание произошло в здании посольства РФ в Уругвае

Возгорание произошло в здании посольства РФ в Уругвае – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание произошло в здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео. Об этом сообщает местный телеканал Telenoche.

По данным СМИ, вечером 26 апреля пожарные прибыли к посольству, поскольку из воздуховода здания поднимался столб густого дыма. Огнеборцы для перерезания решетки воздуховода использовали пилы и болгарки.

Спасатели смогли прокинуть в здание и открыть окна и двери во всех помещениях, уточнили журналисты. При этом телеканал не привел информацию о причине возгорания, а также данные о пострадавших или погибших в результате ЧП.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Сеуле Южной Кореи. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали. Как писали СМИ, двоих людей доставили в больницу после падения из здания. У остальных выявили отравление дымом и затрудненное дыхание.

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