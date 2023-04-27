В Якутии возбудили уголовное дело после выброса газа при ремонте скважины

Фото: СУ СК Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования 9 человек при проведении работ на газовой скважине в Якутии в результате выброса газовой смеси с последующим возгоранием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мирнинской центральной районной больницы.

По данным следствия, выброс газа произошел на участке добычи в 6 километрах от села Тас-Юрях Мирнинского района Якутии. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

"Состояние пациентов стабильное, транспортабельны. Врачи приняли решение силами санитарной авиации республиканского центра медицины катастроф транспортировать их в Якутск для дальнейшего лечения и наблюдения всех пациентов", – заявили в пресс-службе якутской больницы.

Как уточнили в Минздраве республики, с момента получения информации о происшествии в город Мирный была отправлена бригада специалистов, которая проводила работу с пострадавшими до их транспортировки в Якутск.

Ранее в поселке Сосьва Свердловской области случился пожар. Возгорание локализовали на площади 9 тысяч квадратных метров. Известно, что в результате пожара погибли два человека и сгорели сотни домов. По словам местных жителей, во время происшествия было трудно дышать, так как вокруг населенного пункта горел лес.