Жительница Екатеринбурга вылила на полицейских кастрюлю кипятка – СМИ

27 апреля, 23:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Екатеринбурга Татьяна Долгушина вылила на полицейских кастрюлю кипятка. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, инцидент произошел в момент, когда сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру к женщине. Дело в том, что суд выдал исполнительный лист на ее выселение, поскольку она уже три года не выплачивает ипотеку за квартиру, в которой живет со своей матерью.
Сама Долгушина в интервью газете заявила, что ипотеку взяла еще в 2012 году, однако последние три года не вносит платежи по причине того, что, по мнению женщины, "у банков нет лицензии на кредитование". Она также заявила, что "ипотеки не существует", а те, кто ее придумал, являются "иноагентами".
Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Правоохранители выехали на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме. Двое сотрудников зашли в подъезд, где на них напал местный житель. Чтобы остановить злоумышленника, полицейский применил табельное оружие.
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