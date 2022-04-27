СК показал видео с места нападения собаки на девочку в Сочи

Видео: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал в телеграм-канале видео с места нападения собаки на 12-летнюю девочку в поселке Лоо Лазаревского района Сочи.

На кадрах видно, как специалисты проводят следственные действия для установления всех причин и обстоятельств случившегося.

О смерти 12-летней Полины Куниковой, которая приехала в Сочи на шахматный турнир, стало известно 27 апреля. По предварительным данным, девочка перелезла через забор на закрытую территорию, где на нее напала собака. Прокуратура Лазаревского района организовала проверку.

Федерация шахмат России в связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам ФШР объявила о досрочном прекращении детских первенств РФ по шахматам в Лоо.

