Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 19

Фото: ТАСС/Алиса Довыденко

Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 19 человек. Об этом говорится на сайте правительства области.

"Помощь семьям, потерявшим близких, окажут после идентификации тел погибших. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие", – говорится в сообщении.

Пожар в военном НИИ в Твери произошел 21 апреля. Возгорание началось в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространился на другие этажи по деревянным конструкциям. В общей сложности в результате происшествия пострадали 27 человек.

Пожар мог произойти из-за аварийной работы электросети или короткого замыкания. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

В настоящее время продолжается разбор завалов в здании НИИ.

