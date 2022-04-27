Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

13:07

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 19

происшествияпожар

Фото: ТАСС/Алиса Довыденко

Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 19 человек. Об этом говорится на сайте правительства области.

"Помощь семьям, потерявшим близких, окажут после идентификации тел погибших. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие", – говорится в сообщении.

Пожар в военном НИИ в Твери произошел 21 апреля. Возгорание началось в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространился на другие этажи по деревянным конструкциям. В общей сложности в результате происшествия пострадали 27 человек.

Пожар мог произойти из-за аварийной работы электросети или короткого замыкания. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

В настоящее время продолжается разбор завалов в здании НИИ.

Пожар на территории завода в Санкт-Петербурге ликвидирован

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать