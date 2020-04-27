В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

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В Москве скончались еще 44 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом проинформировали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что у всех скончавшихся была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее число умерших достигло 479 человек.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что объем коечного фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве увеличат до 28 тысяч в ближайшие дни. Также она отметила, что число госпитализированных с пневмонией в столице выросло за неделю на 70%.

За последние сутки в России установили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.