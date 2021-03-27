Спасатели нашли тело Липницкого, утонувшего в Москве-реке

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В Москве-реке в Подмосковье нашли тело музыканта Александра Липницкого, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Тело музыканта найдено", – поделился источник.
Он рассказал, что Липницкий, катаясь по льду в районе Николиной Горы на лыжах, провалился и утонул. Ему было 68 лет.
Сын музыканта предположил, что отец мог случайно упасть в воду, так как в месте его прогулки лед на Москве-реке почти растаял, что было невозможно не заметить.
Липницкий был знаменитым культурологом, режиссером, музыкантом и телеведущим. Среди его друзей были такие звезды, как Борис Гребенщиков, Майк Науменко, группа "Кино" и другие.
Спасатели обнаружили тело Александра Липницкого