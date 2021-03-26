Лидер группы "СерьГа" поделился воспоминаниями о музыканте Липницком

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Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин в разговоре с Москвой 24 поделился воспоминаниями о бывшем музыканте группы "Звуки Му" Александре Липницком.

Ранее стало известно, что музыкант и культуролог утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе. Липницкому было 68 лет.





Сергей Галанин лидер группы "СерьГа" Почему его все любили? Потому что человек был хороший. Мудрый, уравновешенный для нашего дерганого времени.

"Видимо, сказались его корни, он из интеллигентной семьи. Сыграли роль здесь и образование, и книги, и спектакли, и музыка – все вместе. Как-то в правильном направлении ложились на его душу. Я даже не могу себе представить ситуацию, когда он в кругу самых близких людей был бы взвинченным. Он был очень спокойным, мудрым по жизни человеком", – рассказал Галанин.

По словам музыканта, Липницкий любил с утра прогуляться на лыжах на природе в качестве зарядки.

"В том месте, где он жил, все красиво, умиротворенно. Мне кажется, это просто была утренняя прогулка. То есть не столько спорт, сколько созерцание природы, способ остаться наедине со своими мыслями с утра", – говорит собеседник Москвы 24.

Галанин отметил, что потеря Липницкого станет для музыкантов большим ударом.

"Думаю, мы сейчас друг другу скажем такие слова: "Береги себя, следи за собой, будь осторожен", – добавил музыкант.

Александр Липницкий был знаменитым культурологом, режиссером, музыкантом и телеведущим. Среди его друзей были такие звезды, как Борис Гребенщиков, Майк Науменко, группа "Кино" и другие.