Лидер группы "СерьГа" поделился воспоминаниями о музыканте Липницком

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин в разговоре с Москвой 24 поделился воспоминаниями о бывшем музыканте группы "Звуки Му" Александре Липницком.
Ранее стало известно, что музыкант и культуролог утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе. Липницкому было 68 лет.
"Видимо, сказались его корни, он из интеллигентной семьи. Сыграли роль здесь и образование, и книги, и спектакли, и музыка – все вместе. Как-то в правильном направлении ложились на его душу. Я даже не могу себе представить ситуацию, когда он в кругу самых близких людей был бы взвинченным. Он был очень спокойным, мудрым по жизни человеком", – рассказал Галанин.
По словам музыканта, Липницкий любил с утра прогуляться на лыжах на природе в качестве зарядки.
"В том месте, где он жил, все красиво, умиротворенно. Мне кажется, это просто была утренняя прогулка. То есть не столько спорт, сколько созерцание природы, способ остаться наедине со своими мыслями с утра", – говорит собеседник Москвы 24.
Галанин отметил, что потеря Липницкого станет для музыкантов большим ударом.
"Думаю, мы сейчас друг другу скажем такие слова: "Береги себя, следи за собой, будь осторожен", – добавил музыкант.
Александр Липницкий был знаменитым культурологом, режиссером, музыкантом и телеведущим. Среди его друзей были такие звезды, как Борис Гребенщиков, Майк Науменко, группа "Кино" и другие.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: