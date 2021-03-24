Умер актер Джордж Сигал

Фото: TASS/AP/Invision/Chris Pizzello

Скончался двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал. Американский актер умер в возрасте 87 лет.

Как пишет портал Deadline со ссылкой на заявление супруги, он ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования.

В 1964 году Сигал получил "Золотой глобус" за лучший дебют в фильме "Новые интерны", а в 1974 году – за лучшую мужскую роль в комедии "С шиком".

Также актера номинировали на "Оскар" за второстепенную роль в картине "Кто боится Вирджинии Вулф?" и на премию BAFTA – за роль второго плана в ленте "С леди так не обращаются".

В последние годы Сигал был известен по ролям в телесериалах. Так, его дважды номинировали на "Золотой глобус" за участие в сериале "Журнал мод".