Скончался американский дирижер Джеймс Ливайн

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Американский дирижер, бывший худрук нью-йоркского театра "Метрополитен-опера" Джеймс Ливайн умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает New York Times.

Смерть Ливайна подтвердил врач Лен Горовиц, он сообщил, что дирижер скончался 9 марта.

О причинах смерти артиста и о том, почему о ней стало известно лишь спустя восемь дней, не сообщается.

Джеймс Ливайн занимал пост музыкального и художественного руководителя "Метрополитен-оперы" с 1976 по 2018 год и считался одним из наиболее знаменитых американских дирижеров. В 2018 году Ливайн был вынужден покинуть свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах. На протяжении последних лет артист испытывал проблемы со здоровьем, в частности страдал онкологией.