Сын утонувшего музыканта Александра Липницкого раскрыл детали его гибели

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Сын музыканта Александра Липницкого рассказал, как погиб его отец.
Родные предполагают, что Липницкий мог случайно упасть в воду, так как в месте его прогулки лед на Москве-реке почти растаял, что было невозможно не заметить.
Утром 25 марта рок-музыкант катался на лыжах по Москве-реке в компании племянника, после чего вернулся домой. Через какое-то время он решил еще раз прогуляться, взял собаку и на автомобиле доехал до пляжа, откуда на лыжах пошел по льду.
"Мне позвонила знакомая, проживающая в нашем же поселке, и сказала, что только что на ее глазах на противоположном берегу тонул какой-то мужчина. Она позвонила в 112. У меня как будто что-то екнуло в этот момент", – рассказал сын Липницкого.
Мужчина доехал до пляжной парковки, где увидел автомобиль отца. Сотрудники полиции уже работали на месте, скоро прибыли и спасатели.
"По описанию знакомой стало понятно, что это точно отец. Я вообще не могу понять, почему он пошел другим маршрутом и как не заметил, что льда в том месте почти и нет уже. Возможно, он шел по краю, а собака случайно дернула, и отец таким образом оказался в воде", – цитирует мужчину "Московский комсомолец".
Уточняется, что тело Липницкого до сих пор не найдено. Также не удалось обнаружить собаку. Поисковые работы продолжаются.
Липницкий был знаменитым культурологом, режиссером, музыкантом и телеведущим. Среди его друзей были такие звезды, как Борис Гребенщиков, Майк Науменко, группа "Кино" и другие.
Ранее лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин в разговоре с Москвой 24 поделился воспоминаниями о бывшем музыканте группы "Звуки Му" Александре Липницком. По его словам, он был хорошим и мудрым человеком.
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