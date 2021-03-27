Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве задержан подозреваемый в убийстве таксиста, сообщили в столичном главке Следственного комитета России. Им оказался молодой человек 2002 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"В ходе допроса молодой человек полностью признал вину и сообщил, что конфликт с водителем произошел из-за разногласий по конечной оплате проезда", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в дежурную часть по району Текстильщики в ночь на 27 марта поступило сообщение о том, что на асфальте найдены следи крови.

"В салоне автомобиля, припаркованного вблизи жилого дома, расположенного по 1-ому Саратовскому проезду в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений", – уточняется в ведомстве.

Подозреваемого задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее полиция задержала во Владимирской области мужчину, который подозревается в убийстве подростка. Преступление было совершено в городском округе Солнечногорск. Планируется, что скоро подозреваемого доставят в следственные органы. Расследование убийства несовершеннолетнего продолжается.

