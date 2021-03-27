В Подмосковье медики спасли выпившего растворитель ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи Химкинской областной больницы вылечили ребенка, который выпил растворитель.

Как сообщили в Минздраве Московской области, медики оперативно прибыли на вызов и провели все необходимые медицинские процедуры по пути в больницу.

В детское реанимационное отделение ребенок поступил уже с промытым желудком, но все еще в тяжелом состоянии.

Отмечается, что первоначально врачи остановили интоксикацию организма, а затем приступили к реанимационным мероприятиям.

При этом на третьи сутки у ребенка развилась асептическая – немикробная – пневмония, которая характерно поражает легкие из-за испарения отравляющего вещества.

Всего в реанимационном отделении малыш провел пять дней. За это время ему провели антибактериальную и противовоспалительную терапии, а также ингаляции.

После этого мальчик был переведен в педиатрическое отделение на долечивание, вскоре его выписали домой.

Ранее врачи в Балашихе достали из кишечника двухлетнего ребенка 20 магнитов.