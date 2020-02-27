ФНС разблокировала счета российского подразделения Google

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Федеральная налоговая служба разблокировала счета ООО "Гугл", которое входит в корпорацию Google, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в корпорации Google отметили, что блокировка банковского счета российского подразделения является технической ошибкой со стороны банка. Ограничения на операции ООО "Гугл" действовали с 9 февраля.

Однако сегодня ФНС полностью заблокировала счета компании. Кроме того, в отношении российского подразделения корпорации Google открыты исполнительные производства на погашение госпошлины и "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

Ранее Google представила новую версию операционной системы Android. Также 4 февраля стало известно, что корпорация по ошибке отправляла личные видео пользователей другим людям.