Google выпустила новую версию Android

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Американская компания Google выпустила новую версию операционной системы Android для разработчиков мобильных приложений. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент установить обновление можно на ограниченное число смартфонов. К ним относятся мобильные устройства серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL. Кроме того, воспользоваться новыми "фишками" системы можно на эмуляторе Android Studio.

По информации Google, в первую очередь компания уделила внимание производительности и безопасности. У пользователей появится возможность давать одноразовый доступ к микрофону, камере и геолокации, а также открылся доступ к сети 5G.

Помимо этого, разработчики добавили в Android 11 обновленный сервис обмена сообщениями и систему создания длинных скриншотов (например, можно будет сделать снимок статьи с интернет-ресурса).

Одно из нововведений очередной версии операционной системы – поддержка работы со складными экранами. Это особенно актуально в свете того, что производители готовы активно использовать новый формат. Например, подобная разработка есть у Huawei, а неделю назад свой новый смартфон со сгибающимся экраном представили в Samsung.

