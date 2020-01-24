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Технологии

24 января, 20:07

Эксперты предупредили об Android-вирусе

технологии

Фото: depositphotos/simpson33

Специалисты антивирусной компании рассказали о практически неудаляемом Android-вирусе, который способен собирать личные данные пользователей, сообщает РИА Новости.

В конце 2019 года специалисты на некоторых устройствах обнаружили троян-вирус. Было замечено, что вредоносная программа собирала прибыль от платных приложений или же самостоятельно устанавливала их на смартфон.

Эксперты уточнили, что так как троян обычно сам удаляет часть приложений, то пользователи потом не могут избавиться от зараженных программ.

О существовании вируса Android.Xiny.5261 специалисты узнали еще в 2015 году. С того времени программа усовершенствовалась, она поражает Android, начиная с версии 5.1 и ниже. Уточняется, что такие операционные системы использует каждый четвертый обладатель Android.

Специалисты подчеркнули, что иногда избавиться от вируса возможно только полностью перепрошив операционную систему.

Ранее сообщалось, что вирус-вымогатель WannaCry в 2019 году назван самым опасным кибероружием в мире. Его действие связано с заражением устройства с помощью шифровки файлов, после чего мошенники требуют у жертвы выкуп за ключ для дешифровки.

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