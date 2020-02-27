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Происшествия

10:21

Москвича обязали погасить долг в 13 млн рублей, снятых с потерянной кредитки

происшествия

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мужчину обязали погасить долг в 13 миллионов рублей, снятых с потерянной кредитки во время его службы в армии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что гражданин 1998 года рождения обратился к сотрудникам полиции за помощью. По его словам, 31 января 2018 года он оформил на свое имя банковскую карту, однако в феврале после ее выдачи обнаружил пропажу конверта с картой и кодом. При этом блокировать карту мужчина не стал.

В июне того же года молодого человека призвали на службу в армию, а после демобилизации в июне 2019 года и возвращения домой он узнал, что должен заплатить банку долг в размере свыше 13 миллионов рублей. Эти деньги он якобы ранее, а именно 24 декабря 2018 года, снял с карты на свое имя, впоследствии утраченной.

Ранее в столице таксист украл с банковской карты клиента около 500 тысяч рублей, подсмотрев ПИН-код у банкомата, когда потерпевший снимал деньги, чтобы заплатить за поездку. Неизвестный украл с карты потерпевшего 490 тысяч рублей.

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