МАК приступил к расследованию инцидента с бизнес-джетом в Шереметьеве

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Расследованием выкатывания самолета Gulfstream G200 4K-AZ88 Silk Way Business Aviation за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево займется сформированная комиссия. Об этом сообщает сайт Межгосударственного авиационного комитета.

Как уточнили в МАК, члены комиссии уже приступили к работе. Выкат воздушного судна на грунт, произошедший 26 февраля, привел к серьезным повреждениям самолета. При этом обошлось без пострадавших.

После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По факту происшествия также начата прокурорская проверка. Выяснением обстоятельств ЧП занялись и в самом аэропорту.

Из-за истории с бизнес-джетом "Аэрофлоту" пришлось направить четыре рейса в Домодедово из-за закрытия ВПП в Шереметьеве. Спустя несколько часов после инцидента аэропорт Шереметьево полностью восстановил работу.

