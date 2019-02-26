Аэропорт Шереметьево восстановил работу ВПП после ЧП с бизнес-джетом

Фото: ТАСС/Владимир Яроцкий

Аэропорт Шереметьево восстановил работу взлетно-посадочной полосы (ВПП), закрытой после ЧП с бизнес-джетом. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево работает с двумя ВПП в штатном режиме", – говорится в сообщении, передает воздушной гавани.

Днем во вторник самолет компании Jet Air Group, который совершал частный рейс из Баку в Москву, выкатился за пределы ВПП на 50 метров. На его борту было трое пассажиров и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", а также начата прокурорская проверка. Специалистам предстоит проверить техническое состояние самолета и ВПП.

После закрытия взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве "Аэрофлот" отменил 15 оборотных рейсов и перенес время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево. Вылет еще 28 рейсов из внебазовых аэропортов также пришлось задержать.