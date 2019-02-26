"Аэрофлот" направил четыре рейса в Домодедово из-за закрытия ВПП в Шереметьеве

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"Аэрофлот" направил четыре рейса на запасной аэропорт в Домодедове после закрытия взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в "Аэрофлоте", на запасной аэропорт в Домодедове направлены рейсы SU1641 Омск – Москва, SU1451 Новосибирск – Москва, SU1281 Казань – Москва и SU1227 Нижний Новгород – Москва.

Помимо этого, 26 февраля авиаперевозчик отменил 15 оборотных рейсов и перенес время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево. Вылет еще 28 рейсов из внебазовых аэропортов также пришлось задержать.

Днем во вторник самолет компании Jet Air Group, который совершал частный рейс из Баку в Москву, выкатился за пределы ВПП на 50 метров. На его борту было трое пассажиров и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", а также начата прокурорская проверка. Специалистам предстоит проверить техническое состояние самолета и ВПП.

В связи с инцидентом "Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов на 26 февраля. Пассажирам сообщают об изменениях через центр бронирования и информации, а также на официальном сайте перевозчика и в его микроблоге в Twitter.