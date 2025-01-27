Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов мужчину в Москве

В Москве сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов мужчину, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло на улице Кантемировской. Мужчина оказался под завалами после того, как при ремонтных работах в магазине на первом этаже жилого дома обрушилась стена.

По данным МЧС, пострадавшего передали врачам. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

Ранее потолок обрушился в здании бассейна школы во Владивостоке. Инцидент произошел в школе № 72 в отдельно стоящем здании. В муниципалитете уточнили, что в момент ЧП детей в здании не было. Однако причины произошедшего не называются.