Фото: ahaber.com.tr

Многоэтажное здание загорелось в турецкой провинции Аланья, передает телеканал A Haber.

В свою очередь, мэр Аланьи Осман Озчелик в эфире CNN Türk заявил, что пожар произошел в здании строящегося 12-этажного отеля.

"Пожар практически взят под контроль, распространение огня прекращено. Все четверо рабочих, находившихся на стройплощадке, спасены. Больше внутри, по нашим данным, людей нет", – отметил мэр.

По его словам, рабочие были на балконах 8-го и 9-го этажей. Они были эвакуированы при помощи кранов с лебедками.

В настоящее время о причинах возгорания пока информации нет. Власти начали расследование происшествия.

Ранее трое человек погибли во время пожара в Волгограде. В сгоревшей квартире в жилом доме на улице Героев Тулы нашли тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилую женщину. В больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован мальчик 2020 года рождения. По предварительной версии, очаг возгорания находился в детской комнате.

